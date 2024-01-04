İran'daki patlama petrolün fiyatını artırdı İran'daki patlama, Orta Doğu'da artan gerilim ve Kızıldeniz'deki saldırılar, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Petrol fiyatları dün 3,4 ve bugün 0,1 artış yaşadı.

AA

Dün İran'ın, ülkede meydana gelen iki patlamanın da İsrail'e karşı takındığı tavrı cezalandırmak için yapıldığını duyurmasıyla bölge genelinde artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Üst üste dört günlük düşüş serisini dün yüzde 3,4 artışla sonlandırarak günü 78,5 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda da önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 78,6 dolarda bulunuyor.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.

New York borsasında negatif seyir

Bu gelişmelerle, New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,80, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da negatif seyir hakim oldu.

Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedilen bölge olarak öne çıkan Avrupa'da, Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler ve Kızıldeniz'de yükselen gerilimin de etkisiyle pay piyasalarında risk algısı arttı.

Daimarkalı denizcilik devi Maersk'ten yapılan açıklamada, şirketin "Maersk Hangzhou" adlı gemisinin 30 Aralık'ta uğradığı saldırının ardından bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden tüm geçişleri durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kızıldeniz'deki gelişmeler

Kızıldeniz'deki gelişmelerin enerji arzında problem çıkarabileceği endişeleriyle şubat vadeli doğalgaz kontratları dün yüzde 7'den fazla değer kazanırken, bu durumun enflasyonla mücadeleye sekte vurmasından endişe ediliyor.

Borsa İstanbul

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7.412,04 puandan tamamladı.

Dolar/TL

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,7706'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,7940 seviyesinden işlem görüyor.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, aralık ayı reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)