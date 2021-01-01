İran'dan gelen doğalgaz günlük kontrat miktarı azaldı

İran'dan Türkiye'ye gönderilen doğalgazın miktarı, yaşanan bir sorun nedeniyle günlük kontrat miktarının yaklaşık 3’te 1’ine düştü.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) yaptığı bildirimde doğalgaz miktarındaki azalışa teknik arızayı gerekçe gösteren İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), sorunun 10 gün içinde giderileceğini ve kontrat şartlarına dönüleceğini ifade etti.

TESLİMAT BASINCI 26 ARALIK'TA AZALMAYA BAŞLADI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda; Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından NIGC tarafından gönderilen doğalgazın teslimat basıncı ve miktarının, 26 Aralık 2020 itibarıyla azalmaya başladığı belirtildi.

SORUNA RAĞMEN GAZ ARZINA DEVAM EDİYOR

Bu ülkeden gelen doğalgazın günlük kontrat miktarının yaklaşık 3’te 1’i seviyesine düştüğü bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"NIGC tarafından 28 Aralık 2020 tarihinde kuruluşumuza yapılan bildirimde, Mergenler Kompresör İstasyonu'nda teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, 10 günlük bir sürede bu arızanın giderileceği ve tekrar kontrat şartlarına dönüleceği belirtilmiştir. İran'dan doğalgaz tedariğinde yaşanan bu sorun nedeniyle ortaya çıkan arz açığı, depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri ve diğer kaynaklardan gerçekleştirilen tedariklerle karşılanmakta olup, şehirlerimize, sanayi tesislerimize ve doğalgaz çevrim santrallerine kesintisiz ve kısıntısız bir şekilde gaz arzına devam edilmektedir."