İran'ın alacaklılarıyla ilgili açtığı bir dava Türkiye'de görülebilecek

İran'ın alacaklılarıyla ilgili açtığı bir dava Türkiye'de görülebilecek

ABD'de mahkeme İran'ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar vererek, davanın reddi talebini şartlı olarak kabul ettiğini bildirdi.

ABD mahkemesi İran'ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı farklı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi.

BU DAVANIN İRAN YAPTIRIMLARINI İHLAL İLE SUÇLANDIĞI DAVA İLE BAĞLANTISI YOK

Davanın Halkbank aleyhine ABD devleti tarafından açılan ve İran yaptırımlarını ihlal ile suçlandığı dava ile bağlantısı bulunmuyor.

YARGILAMANIN KOŞULLARI HAKKINDA TARAFLAR 2 MART'A KADAR ANLAŞACAK

İranlı grupların saldırılarından mağdur olan 876 kişinin Halkbank aleyhine dava açma talebini inceleyen yargıç, davanın Türkiye'de görülebileceğini karar verdi ve Türkiye'de yargılamanın koşulları hakkında tarafların 2 Mart'a kadar anlaşmasını istedi.

BANKANIN TÜRKİYE'DE YARGILANMAYI KABUL ETMESİ ŞARTI VAR

Mahkemenin Türkiye saati ile gece saatlerinde yayınladığı kararda, "Davanın reddi kararı Halkbank'ın Türkiye'de yargılanmayı kabul etmesi, Türk mahkemelerinin yetkisini kabul etmesi ve zaman aşımına dayanan savunma yapmamasını şart koşmaktadır." denildi.

ANA DAVA TEMYİZDE

Dava Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı ana dava ayrı olarak açılmıştı. ABD devletinin açtığı ana davanın reddedilmesi için Halkbank talepte bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti. Halkbank ise ret kararını temyize götürmüştü.