İran'ın doğalgaz tüketimi Avrupa'nın üç katına ulaştı

İran'da günlük 50 milyon metreküp artan doğalgaz tüketimi, yöneticileri tedbir almaya itiyor.

İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Culayi, ülkedeki doğalgaz kullanımı artışından dolayı taşınan endişeye ilişkin olarak, "Tüketim miktarındaki artışlar endişe verici ve bu durumun devam etmesi gaz sevkiyatlarını da etkileyebilir." açıklamasında bulundu.

İran'ın tükettiği doğalgaz miktarının, Avrupa ülkelerinin tüketiminin 3 katına ulaştığı bildirildi.

GEÇEN YILA ORANLA DOĞALGAZ KULLANIMINDA CİDDİ ARTIŞ VAR

İran devlet televizyonuna konuşan Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Culayi, ülkede tüketilen doğalgaz miktarının geçen yıla oranla ciddi oranda arttığını söyledi.

Özellikle havaların soğumasıyla doğalgaz tüketiminin arttığına dikkati çeken Culayi, "Son iki hafta içinde evlerde ve ticarethanelerdeki doğalgaz kullanımı arttı. Şu anda ülkede Avrupa'nın tükettiği gaz miktarının üç katı kadar doğalgaz tüketiliyor." dedi.

KULLANIM GÜNLÜK 50 MİLYON METREKÜP ARTTI

Doğalgaz tüketiminin geçen yıla oranla günlük 50 milyon metreküp fazlalaştığını aktaran Culayi, "Tüketim miktarındaki artışlar endişe verici. Bu durumun devam etmesi gaz sevkiyatlarını da etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ardından 33 milyar metreküp rezerviyle dünyanın en fazla doğalgaz kaynaklarına sahip ikinci ülkesi İran, üretimde ise ABD ve Rusya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.