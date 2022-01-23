İran'ın Irak'a gaz akışını durdurması elektrik krizine neden oldu

İran'ın Irak'a gaz akışını durdurması elektrik krizine neden oldu

Irak'ta son iki gündür yaşanan elektrik kesintileri hayatı felce uğratırken, bu mağduriyetin nedeni olarak İran'ın borçlarından dolayı Irak'a gaz akışını durdurması gösterildi.

Irak Elektrik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İran'ın birikmiş borçlarından dolayı Irak'a gaz akışını durdurması nedeniyle ülkede son iki gündür uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Soğuk hava şartlarıyla beraber elektrik kesintileri, Iraklıların günlük yaşantısını olumsuz etkiliyor.

Irak'ta kesindi yapılan ülkeler; Bağdat'ın yanı sıra, Kerkük, Diyala, Necef, Kerbela, Kadisiye, Musenna ve Babil.

4 AYRI BORU HATTI HİZMET DIŞI BIRAKILDI

İran'dan Irak'a ithal edilen gazı taşıyan 4 ayrı boru hattının hizmet dışı bırakıldığı, böylelikle İran'dan gelen günlük 50 milyon metreküp gaz miktarının 8,5 milyon metreküpe düştüğü aktarıldı.

IRAK'TA ULUSAL GAZ ORANLARI YÜZDE 50 AZALDI

Açıklamada, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeninin de ulusal gaz oranındaki yaklaşık yüzde 50 azalma olduğu belirtildi.

İRAN, BİRİKEN BORÇLAR NEDENİYLE BORU HATTINI GAZ GEÇİŞİNE KAPATTI

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'ın bu ülkeye olan birikmiş borçlarından dolayı boru hatlarını gaz geçişine kapattığını söyledi.

"İRAN'A BORÇ ÖDENSİN"

Sözcü, Maliye Bakanlığına çağrı yaparak, İran'a olan gaz borcunun ödenmesini istedi.

"BANYO İÇİN SUYU TENCEREDE KAYNATIYORUZ"

Bağdatlı Felah Muhsin, "Gündüzleri ailemi geçindirmek için Şorca Çarşısı'nda çalışıyorum. Akşam eve döndüğümde ne su ne de elektrik buluyorum. Banyo yapmak için elektrik olmadığından dolayı suyu tencerede kaynatıyoruz." diye konuştu.