İran'ın kripto para birimi 'Ramzrial' yakında kullanıma girecek

IRNA tarafından İran Merkez Bankası, "Ramzrial" olarak adlandırılan ulusal kripto para birimini yakın zamanda, riyalin dijital banknot şekliyle halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor. Bu nedenle ülkede enerji sorunu yaşamış ve kripto madenciliği yasaklamaya kadar gidilmişti.

Ancak şimdi kendi kripto parasını hayata geçirmeye çalışan İran'ın bu yöntemle ABD yaptırımlarından kurtulmayı amaçladığı görüşü gündemde.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, "Ramzrial" adı verilen kripto paranın, ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacağını belirtti.

BANKALARA İHTİYAÇ OLMAYACAK

Yakın zamanda halkın kullanımına sunulacak ulusal kripto para biriminin kullanımında bankalara ihtiyaç duyulmayacağını aktaran Kamerivefa, "Bu yeni finansal aracın özellikleri, müşteri tarafından daha yüksek ödeme hızı ve daha yüksek güvenlik ve e-ticaretin gelişimi için yeni bir alan sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARANIN ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILMASI İÇİN ANLAŞILDI

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peyman Pak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

ABD'NİN UYGULADIĞI YAPTIRIMLARI AŞMAK AMACI TAŞIYOR

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor. İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.