İran'ın kripto parasının deneme sürümü piyasaya girecek

İran'da düşük enerji imkanı dolayısı ile kripto para madenciliği artmış, İran bu konuda olumsuz tavır sergilemişti. Ülke, şimdi kendi kripto parasını çıkarmaya çalışıyor.

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, ülkesine ait kripto paranın deneme sürümünün yakında piyasaya gireceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.

"KRİPTO PARA İLE İLGİLİ ALTYAPI HAZIRLANDI"

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.

İRAN, EN FAZLA KRİPTO PARA ÜRETEN ÜLKELER ARASINDA

İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu belirtiliyor.