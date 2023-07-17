İran'ın sağlık turizm geliri bir yılda 1 milyar dolar oldu Türkiye sağlık turizmde hedefleri artırırken İran da bu konudaki iddiasını 2022 yılı gelirlerine yansıttı. İran'da sağlık turizm geliri yılda 1 milyar dolarken, ülke bu rakamı 10 milyara çıkartmayı hedefliyor.

AA İran Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, yapılan faaliyetleri değerlendirerek, İran'a geçen yıl yurt dışından tedavi için yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi geldiğini bildirdi. Kerimi, geçen yıl ülkesinin sağlık turizmi kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ettiğini de sözlerine ekledi. İranlı yetkili, sağlık turizminden elde edilen geliri yıllık 5 ila 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Kerimi, Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Hastaneler ve Sağlık Merkezleri Konferansı"nda konuştu. İran'da tercih edilen sağlık hizmetleri Sağlık turizmiyle ilgili bilgiler veren Kerimi, ülkede yaşanan sağlık turizmine yönelik olarak yaptığı bilgilendirmede, çoğunlukla kadın hastalıkları ve doğum, kısırlık, göz rahatsızlıkları, güzellik tedavisi, kalp ve çocuk cerrahisi gibi alanlarda İran'ın tercih edildiğini aktardı.