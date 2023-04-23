İranlı turistler Ramazan Bayramı'nı Van'da geçirdi Van, İran'a olan sınır komşuluğundan dolayı İranlılar için en yakın tatil rotası konumunda.

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde coşku ile kutlanırken, öte yandan da Ramazan Bayramı'nın son günü yaşanıyor.

İranlı turistler, her tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösterdi.

Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, kısa zaman önce 7/24 esasıyla çalışmaya başladı.

Esnaf memnun

Yeni mesai saatleri nedeniyle kapıdan rahatlıkla giren İranlılar, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü. Lokantalar, kafeler ve oteller tam kapasite ilgi çalışıyor.

Çifte bayram

Ramazan Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa adeta çifte bayram yaşattı.

Arife gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, kendilerine özel düzenlenen konsere katıldı, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdi.

Alışveriş merkezlerinde de yoğunluk oluşturan İranlılar, esnafın yüzünü güldürdü.

"Her fırsat geliyoruz"

İranlı turistlerden Zeynep Ağazade, çok sevdikleri Van'a her fırsatta gelmeye çalıştıklarını söyledi.

"İnsanlar bize yakın ilgi gösteriyor"

Van'a bu kez bayram tatilini geçirmek için geldiğini anlatan Ağazade, şöyle konuştu:

"Van çok güzel, herkesi bu şehri görmesi için davet edeceğim. Burada eğleniyoruz, alışveriş yapıyoruz. İnsanlar bize yakın ilgi gösteriyor."

Rahil Himmeti ise Van'da güzel zaman geçirdiklerini, bu kenti çok güzel bulduklarını belirtti.

"Bundan sonra da Van'a geleceğiz"

Ailesiyle Van'a gelen Şadi Feyzallahzade, düzenlenen konserlerle eğlendiklerini, gündüz de alışveriş yaparak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti. Van'ı çok sevdiklerini ifade eden Feyzallahzade, bundan sonra da kente geleceklerini ve herkese burayı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını söyledi.

"Esnaf İranlıların gelmesinin mutluluğunu yaşıyor"

Mağaza müdürü Zelal İpek, arife gününden itibaren yoğunluk yaşadıklarını, İranlı turistlerin kente adeta akın ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Bayram dolayısıyla İranlılara özel indirim yaptık. İndirimden dolayı tercih ediliyoruz. Esnafın tamamı İranlıların gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. Bunun devam etmesini istiyoruz.

"İranlıların her sektöre faydası oluyor"

Kahvaltı salonu işletmecisi Kenan Coşkun ise 3 günlük bayram tatili için İranlıların Van'a geldiğini söyledi.