İranlı turistler, Van’a akın etti Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını şenlendirdi.

İHA Nasıl Antalya Rus turistten geçilmiyorsa, Van'ın da İranlı turisti bitmiyor... Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, soluğu Van’da aldı… Oteller neredeyse doldu. Esnafa can suyu oluyor Kentteki cadde ve sokaklar da adeta İranlılarla dolup taştı. Havaların da ısınmasıyla birlikte gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen turistler, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Tatilin keyfini sürüyorlar Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor. Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, şehrin İran’a yakın olması ve ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini söylüyor.