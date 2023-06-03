İHA

Nasıl Antalya Rus turistten geçilmiyorsa, Van'ın da İranlı turisti bitmiyor...

Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, soluğu Van’da aldı…

Oteller neredeyse doldu.

Esnafa can suyu oluyor

Kentteki cadde ve sokaklar da adeta İranlılarla dolup taştı.

Havaların da ısınmasıyla birlikte gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen turistler, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor.

Tatilin keyfini sürüyorlar

Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

Van’ı ve insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, şehrin İran’a yakın olması ve ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini söylüyor.