İranlı turistler Van'da hareketlilik oluşturdu Ülkelerinde 5 günlük tatil olan İranlı vatandaşların Van'a olan ilgisiyle kentte canlılık yaşandı. Bölgeye gelen İranlılar esnafın yüzünü güldürdü.

İHA

İranlılar sınır komşusu Van'da tatillerini geçiriyor...

Onlarca İranlı bu kapsamda bölgedeki turizmi canlandırıyor.

Kentte konaklama yerleri, eğlence mekanları, lokantalar ve alışveriş mağazaları da İranlıların tatil zamanları için hazırlanıyor.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattının bulunduğu Van'da, tatillerini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı bu sene de yoğunluk oluşturdu.

Kentte canlılık yaşandı

Ülkelerindeki 5 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını şenlendirdi.

İranlı turistler, otel işletmelerinden mağazalara kadar kent ekonomisine de canlılık getirdi.

Otellerin dolduğu Van’da, cadde ve sokaklar adeta turistlerle dolup taştı.

Gece gündüz tatilin keyfini çıkarıyorlar

Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor.

Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

"Biz burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz"

Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, “Van, İran’a çok yakın. Ayrıca biz burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Bu nedenle İstanbul gibi merkezlere gitmemize gerek yok.” dedi.

"Umarım yılın 12 ayı biz bu yoğunluğu yaşarız"

İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden turizmci Alim Akın ise “Temmuz ayı olmasına rağmen şu anda şehirdeki tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90’larda. Bu yoğunluğun eylül sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Umarım yılın 12 ayı biz bu yoğunluğu yaşarız.” diye konuştu.