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    İranlılar salgın ve ekonomik kriz gölgesinde Ramazan'ı karşılıyor

    İran'da Ramazan ayı hazırlıkları, ABD yaptırımlarının yol açtığı ekonomik krizin etkileri ve koronavirüs salgınının tekrar tırmanışa geçtiği zorlu şartlarda yapılmak zorunda kalınıyor.
    • AA
    • 12.04.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 15:19
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    İranlılar salgın ve ekonomik kriz gölgesinde Ramazan'ı karşılıyor

    İran, ABD yatırımlarının etkisiyle, ekonomik kriz yaşarken, üzerine gelen koronavirüs salgınının yıkıcı etkileri ile zor bir dönemece girdi.

    TANZİM SATIŞ NOKTALARININ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

    Ülkede ekonomik kriz nedeniyle devletin gözetiminde kurulan tanzim satış noktalarında tavuk, et, yağ ve benzeri temel gıda ürünlerinin alımı için uzun kuyruklar oluşuyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu kuyrukların salgını artırdığı eleştirisinde bulundu.

    Tahran'ın en gözde alışveriş noktalarından Tecriş Pazarı'nda önceki yıllara göre hareketliliğin olmadığı gözlenirken halk ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan şikayetçi.

    ESNAF KISITLAMALARDAN ŞİKAYET EDİYOR

    İranlılar Ramazan alışverişi için hurma ve diğer gıda ürünlerini alırken esnaf da ekonomik krizin yanı sıra 10 Nisan'da yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların kendilerine zarar verdiğini belirtiyor.

    İranlılar salgın ve ekonomik kriz gölgesinde Ramazan ı karşılıyor #1

    HALK TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ TEMİN ETMEKTE SIKINTI YAŞIYOR

    Tecriş Pazarı'na Ramazan alışverişi için gelen Tahranlı Zehra Kerimi, hükümetten halkın geçim sorunuyla daha fazla ilgilenmelerini istedi.

    Kerimi, "Ramazan 2 senedir önceki yıllara göre farklı geçiyor. Koronavirüs ekonomiyi etkiledi. Ekonomi de toplumu felç etti. Ramazan'a girerken halkın temel gıda ürünlerini temin etmede sorun yaşadığını inkar edemeyiz. Yetkililer buna çözüm bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

    İranlılar salgın ve ekonomik kriz gölgesinde Ramazan ı karşılıyor #2

    "HALKIN ÜZERİNDEKİ BASKI AZALTILMALI"

    Muhammed Şivarani de ekonomik sorunların her şeyi etkilediğini ve hükümetin dünya ile geliştireceği siyasi ilişkilerle halkın üzerindeki baskıyı azaltması gerektiğini dile getirdi.

    Şivarani, "Ekonomik sorunlar her şeyi etkiliyor. Ekonomik açıdan baskıyla karşı karşıyalar ve bu alım gücünü zayıflatıyor. Ramazan ayında ve bayramlarda ihtiyaçların alınmasıyla ilgili problemler çıkıyor. İnsanlar her şeye rağmen inançlarını yaşamaya gayret ediyor." diye konuştu.

    Koronavirüs salgınının da ekonomik sorunlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Şivarani, "Hükümetin kendisi de halkın üzerinde baskı oluşsun istemez ancak takip edilen istikamet nedeniyle baskı artıyor." görüşünü paylaştı.

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