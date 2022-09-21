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    İş Bankası Munzam Sandığı'ndan hisse geri alım adımı

    Türkiye İş Bankası, 8,00-8,19 lira fiyat aralığından 5 milyon adet hisse alımı gerçekleştirdi.
    • 21.09.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:03
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    İş Bankası Munzam Sandığı'ndan hisse geri alım adımı

    Bankacılık hisselerindeki hareketlilik sürüyor. Halkbank'taki hisse geri alımının ardından İş Bankası Munzam Sandığı da İş Bankası'nda hisse alımı yaptı.

    Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası'nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

    Toplam 5 milyon lira alış işlemi yapıldı

    KAP'ta yayınlanan açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 lira fiyat aralığından 5 milyon lira toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Vakfın dünkü alım öncesi İş Bankası sermayesindeki payları yüzde 37,262 seviyesinde bulunuyordu.

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