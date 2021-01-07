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- İş Bankası'na 110.1 milyon lira idari para cezası
İş Bankası'na 110.1 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde İş Bankası'na, 110 milyon 100 bin lira tutarında idari para cezası tebliğ edildi.
- REUTERS
- 07.01.2021 - 10:15
- Güncelleme : 07.01.2021 - 10:28
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde İş Bankası'na gönderilen 110 milyon 100 bin lira tutarındaki idari para cezasının kaynağı, önceki yıllara dayanıyor.
İDARİ PARA CEZASI 2015'TE GELMİŞ SONRA İPTAL EDİLMİŞTİ
Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam yaptığı açıklamada idari para cezasının, 2015'te aynı tutarda verilen ancak daha sonra birkaç yıllık hukuki süreç sonunda iptal edilen idari para cezasının ardından yeniden başlatılan denetim neticesinde verildiğini belirtti.