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İş Bankası'na 110.1 milyon lira idari para cezası

İş Bankası'na 110.1 milyon lira idari para cezası

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde İş Bankası'na, 110 milyon 100 bin lira tutarında idari para cezası tebliğ edildi.