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    İş Bankası'na 110.1 milyon lira idari para cezası

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde İş Bankası'na, 110 milyon 100 bin lira tutarında idari para cezası tebliğ edildi.
    • REUTERS
    • 07.01.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 10:28
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    İş Bankası'na 110.1 milyon lira idari para cezası

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde İş Bankası'na gönderilen 110 milyon 100  bin lira tutarındaki idari para cezasının kaynağı, önceki yıllara dayanıyor.

    İDARİ PARA CEZASI 2015'TE GELMİŞ SONRA İPTAL EDİLMİŞTİ

    Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam yaptığı açıklamada idari para cezasının, 2015'te aynı tutarda verilen ancak daha sonra birkaç yıllık hukuki süreç sonunda iptal edilen idari para cezasının ardından yeniden başlatılan denetim neticesinde verildiğini belirtti.

    İş Bankası na 110.1 milyon lira idari para cezası #1

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