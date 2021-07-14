İş dünyası 15 Temmuz'la ilgili 'milli birlik ve beraberlik' mesajı verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında iş dünyası, hayatını bu uğurda feda eden 251 şehidi hiç unutmayacaklarının altını çizerek, milli birlik ve beraberlik mesajında birleşti.

İş dünyası temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasiden yana tavır alarak, yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını belirterek, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz olaylarının Türk ekonomisine ve markasına verilen zararı işaret ederek, bu süreçte yaşananları mesajlarında dile getirdi.

DEİK: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bundan tam 5 yıl önce, Türkiye'yi karanlığa boğmak isteyen FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin dimdik durduğunu ve tek vücut olduğunu anımsattı.

Vatanın birliği ile bütünlüğünü korumak uğruna nice canların şehit verildiğini, şehit ve gazi acılarının Türk milleti tarafından ortak yaşandığını belirten Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimiz ve milletimizin ortaya koyduğu kararlılık neticesinde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve bu demokrasi destanını yazan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

TİM: MİLLETİN HAİNLERE ATTIĞI TOKADIN DEVAMINI İHRACATÇILAR REKORLARLA ATTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, milletin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak kendilerinin de rekorlarla getirdiklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz Türkiye için bir daha yaşanmaması gereken bir gündü. Türk halkı gün sonunda iradesinin demokrasiden yana olduğunu gösterdi. İhracat ailesi olarak bizler de endişe dolu bir gece yaşadık ama sabahında herkes işinin başındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. Bu anlayış çok önemli, 2016 yılında yıllık ihracatımız 149 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllık ihracatımızı 2019'da 181 milyar dolara getirdik. Hedefimiz 200 milyar doları geçmekti. İhracatımız 15 Temmuz'dan bu yana pandemiye rağmen yüzde 33 arttı. Bu yıl da inşallah 200 milyar dolar seviyesini aşacağız."

İTO: 15 TEMMUZ, SADECE BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİLDİR, TÜRK MİLLETİNE İHANETİN ADIDIR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise geçmişten günümüze yapılması planlanan darbelerin tamamının, milletin seçtiği ve şaşmaz sağduyusuyla ülkeyi yeni bir ufka doğru götürmesini istediği seçilmişleri, uydu bir yönetimin aktörleri yapma isteği olduğundan bahsederek, şunları söyledi:

"Bu yüzden 15 Temmuz, hain FETÖ'cülerin, bütün ayrıntılarıyla yurt dışı güdümlü bir operasyonudur. Bu yüzden 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değildir, Türk milletine ihanetin adıdır. 15 Temmuz, kukla FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi de kukla ülke yapma girişimidir. Hepsinden önemlisi FETÖ'cü hainlerin kumanda merkezlerinin emirleri üzerine ülkemizi 'Büyük Türkiye' rotasından çıkartma, kendi sınırları içine hapsetme hamlesidir. Türkiye'nin elde ettiği kazanımlarını, tekrar üstlenmeye başladığı lider ülke kimliğini, kalkınmış bir ülke olma yolundaki kararlı yürüyüşünü durdurmaya kalkışmanın adıdır."

İSO: MİLLET OLARAK EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZ, BENZER HAİN GİRİŞİMLER KARŞISINDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KENETLENMEMİZDİR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Türk sanayisi ve özel sektörünün geçmişten gelen güçlüklerle savaşma, mücadele etme direncini, 2016'nın 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki zor günlerinde fazlasıyla ortaya koyarak, devletine, milletine, ülkesine güvenme noktasındaki en öncü görevini ve sorumluluğunu yerine getirdiğini dile getirerek "Sanayiciler olarak darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasi eksenine oturmasına katkı sunduk. Bizim millet olarak en büyük özelliğimiz, benzer hain girişimler karşısında güçlü bir şekilde kenetlenmemizdir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de milli iradeyi ve demokrasimizi tehdit edecek böylesi girişimlere, düşüncelere, en güçlü karşı duruşun iş dünyamızdan geleceğinin bilinmesini isterim." dedi.

MÜSİAD: BERABERLİK ÖRNEĞİ OLARAK TARİH SAYFALARINA İŞLENMİŞTİR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yaptığı hainliği unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir." dedi.

Kaan, 15 Temmuz 2016'nın her bir Türk vatandaşı için, Türkiye'ye kara bir sayfa yazma amacında olan hain bir girişimin milletçe boşa çıkarılmasının, özgürlüğün, vatan sevgisinin, demokrasinin ve ülke onurunun her şeyin üzerinde tutulduğunun bir tezahürü olarak ortaya koyulan mücadelenin şanlı tarihi olduğunu söyledi.

TÜSİAD: HAİN DARBE GİRİŞİMİ, ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİNİ, REFAHINI VE GÜVENLİĞİNİ HEDEF ALMIŞTIR

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de demokrasiye sahip çıkmak için canlarını ortaya koyan tüm vatandaşları ve güvenlik güçlerini saygı ve minnetle andıklarını kaydetti. Kaslowski, şunları kaydetti:

"Bu hain darbe girişimi, ülkemizin demokrasisini, refahını ve güvenliğini hedef almıştır. 15 Temmuz'un hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir. Bu kapsamda darbe girişiminin beşinci yılını geride bırakırken, demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi en yüksek standartlara kavuşturmak toplumumuza karşı en önemli sorumluluğumuzdur."

ASKON: FETÖ, EKONOMİYE 123.4 MİLYAR LİRA ZARAR VERDİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, FETÖ yapılanmasının devlet içinde paralel yapılanmasını sürdürürken, bir yandan da eğitim kurumu ve dernekleri aracılığı ile bu yapılanmasını gölgeleyerek gizli örgütlerde görülen şekli ile derin bir planlama ile devletin her kademesine sızdığını hatırlatan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belirli bir güce ulaştıktan sonra da devleti ele geçirmeye çalıştılar. Ne var ki 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız sağlam duruşu ve vatandaşlarımızın dirayeti ile büyük bir tokat yemiş oldular. Bu haşhaşi yapı ülkemizde başaramadığı bu girişimi diğer ülkelerdeki örgütlenmeleri ile sağlamaya çabalamaktadır. FETÖ, öncelikle politikacı ve işadamlarından oluşan bir lobi faaliyet ağı oluşturmakta, sonrasında örgüt mensuplarını bu yolla kritik pozisyonlara getirmekte ve stratejik noktalara bu elemanlarını yerleştirmektedir. FETÖ bu çalışmaları ile uluslararası tehdide yol açmaktadır. Unutmayalım ki bu örgütün kalkışması bize pahalıya mal olmuştur. 15 Temmuz gecesi 1 milyar 400 milyon liralık maddi zararın yanında bunun akabinde bozulan Türkiye imajı, kredi geri ödememe riski, prim ve faizlerin yükselmesi, döviz kurlarının bir anda artması, turizm gelirlerinin düşmesi, ülkeye giren yabancı yatırımcıların azalması ve mevcut yatırımcılardan çıkış yapanların olması beraberinde büyümenin azalması nedenlerle verilere göre 123 milyar 400 milyon lira ile ülkemizin ekonomisinde ve marka değerinde kayıplar yaşanmıştır."