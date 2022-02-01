İş dünyası, 60 milyar liralık kefaletten memnun

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 yeni destek paketi yoluyla firmalara 60 milyar liralık kefalet limiti açılması iş dünyasını mutlu etti.

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile verilen desteklerin faizi düşük, vadesi uzun ve ödenemediği takdirde finansının güvencesi olan bir kredi ve kullananların geri ödemelerinin daha rahat olduğu biliniyor.

İş dünyasının temsilcileri, bu beklenti ile Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar liralık kefalet limiti açılmasını ve tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar liraya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren açıklamalar yaptı.

İTO: ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ŞİRKETLERE DESTEK OLACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar liralık 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

MÜSİAD: PİYASAYI OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da açıklanan yeni desteklerin piyasalara olumlu yönde etki edeceğine inandıklarını aktararak, "Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar liralık 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar liraya çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

ASKON: YATIRIM VE İHRACATIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı sonrası açıklamış olduğu Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kullandırılacak 3 yeni destek paketi iş dünyamıza hayırlı olsun. KGF destekleri ile yatırım ve ihracatımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.