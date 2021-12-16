İş dünyası asgari ücretin beklentilere cevap verdiği görüşünde

İstanbul'daki işletmelerin bağlı olduğu tepe kuruluşu İTO'nun Başkanı Avdagiç, bugün açıklanan asgari ücretle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakam beklentilere cevap vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 1.428 liralık zamla 4 bin 253 liraya çıkarılacağını açıkladı.

İş dünyası temsilcilerinden İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı rakamın beklentilere cevap verdiğini belirterek, çalışan kesimin enflasyona ezdirilmemesinin ve emeğinin korunmasının üretim ve sosyal barışın temel ilkesi olduğunu vurguladı.

"HÜKÜMETİMİZ HEM İŞÇİ HEM İŞVEREN KESİMİNE DESTEK VERDİ"

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırarak, hem işçi hem işveren kesimine destek verdi.





TÜM ÜCRETLİLERİ VE KAYIT İÇİ ÇALIŞAN ŞİRKETLERİ KORUYACAK UYGULAMALAR

Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak gündeme getirdiğimiz asgari ücretin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Asgari ücrete uygulanacak gelir vergisi ve damga vergisi muafiyetinin tüm ücretlere uygulanması, ayrıca SGK üst limitinin asgari ücrete değil, TÜFE'ye bağlı olarak artırılması, tüm ücretlileri ve kayıt içi çalışan şirketleri koruyacak uygulamalar olacaktır."