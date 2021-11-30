İş dünyası, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bugün TÜİK, Türkiye ekonomisi için büyüme rakamlarını açıkladı. İş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütleri de büyüme ile ilgili olumlu görüşlerini aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydederek, geleceğe yönelik de olumlu sinyal verdi.

"EKONOMİ POLİTİKALARININ SAĞLANMASININ ZOR OLDUĞU BU DÖNEMLERDE MEMNUN EDİCİ BİR DURUM"

Büyüme rakkamıyla ilgili görüşlerini aktaran Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, küresel çapta yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle öngörülebilir ekonomi politikalarının sağlanmasının zor olduğu bu dönemlerde büyüyen bir ekonomiye sahip olmanın memnun edici bir durum olduğunu belirterek, "Ülkemiz, bu ortamda ekonomisini büyütebilen yegane ülkelerden birisi olmuştur." ifadesini kullandı.

"ÜRETİM VE İHRACATA DAYALI MODEL EN SAĞLIKLI VE EN SAĞLAM EKONOMİ MODELİDİR"

Orhan Aydın, şartlar ne olursa olsun yatırım, üretim ve ihracata dayalı modelin en sağlıklı ve en sağlam ekonomi modeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırımcı, üretici ve ihracatçı her daim desteklenmelidir. Yarınların inşası bu 3 temel ögeden geçmektedir. Hiç kimse küresel anlamda yaşanılan bunca olumsuzluklar içinde dört dörtlük bahar havasında bir tabloya erişemez. Dünya genelinde yaşanılan ciddi sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu nedenle bazı sektörler büyürken, bazı sektörler de dönemsel olarak küçülmeye gidecektir. Önemli olan mağduriyetleri asgariye indirerek, güçlü yanlarımızı geliştirerek bu zor süreçten bizi güçlü çıkartacak adımları atmamızdır. Büyüyen ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyorsak ev ödevlerimiz bellidir. Bunlar da daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracattır."