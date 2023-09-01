İş dünyası büyümeyi değerlendirdi! Türkiye'nin rotası: Normalleşme TÜİK, dün Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi. İş dünyası sanayi sektörünün daralmasına dikkat çekerek, değerlendirme yaptı.

AA

Dün açıklanan verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir rakamla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Elde edilen veriye Kahramanmaraş merkezli depremin etkisinde ulaşıldı.

2010 yılından bu yana kesintisiz büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisi, 2023 yılının ilk yarısında küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini sürdürdü.

İş dünyası ev ödevlerinin olduğunu belirtti

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesini değerlendiren iş dünyası gelişmeleri yorumlarken küresel ticaretteki daralmanın, sanayi üzerinde olumsuz etkisini gösterdiğini ve bu durumun düzelmesi için ev ödevlerinin olacağını bildirdi.

"Büyüyen bir Türkiye ekonomisi görüyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da mevcut şartlarda beklediklerinin de ötesinde büyüyen bir Türkiye ekonomisi gördüklerini belirtti.

"Türkiye ekonomik rotasını normalleşmeye çevirdi"

Türkiye ekonomisinin genel seçimler sonrası ekonomik olarak rotasını normalleşmeye çevirdiğini vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı: