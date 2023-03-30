İş dünyası elektrik ve doğalgaz indiriminden memnun Dün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe müjdeler açıkladı. Bunlardan biri de sanayi kuruluşlarında elektrik ve doğalgaz faturalarında indirime gidileceği olmuştu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine büyük destek veren sanayi sektörünün giderlerini azaltmak noktasında bir iyileşme adımı atıldığını duyurmuştu.

Nisan ayından itibaren elektrikte yüzde 15 ve sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirime gidiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15, sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.

"İndirimler üretimi destekleyecek"

İş dünyası temsilcileri, bu indirimleri memnuniyetle karşılarken, bu adımların rekabet gücünü artıracağına, üretimi destekleyeceğine ve enflasyonu düşürücü etkisi olacağına işaret etti.

"Bir nebze de olsa sanayiye nefes aldıracak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, rekabetçiliğin son dönemlerde arttığını belirterek, enerjiye yapılan indirimlerin bir nebze de olsa sanayiye nefes aldırdığını söyledi.

"İndirimler enflasyonu da baskılayacak"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise küresel çapta resesyon beklentilerinin yüksek olduğu bu ekonomik ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu indirimleri adeta bir müjde gibi karşıladıklarını belirterek şöyle konuştu: