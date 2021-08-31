İş dünyası ikinci çeyrekte yüzde 20'yi aşan büyüme bekliyor

Yarın TÜİK tarafından açıklanacak büyüme verisi öncesinde iş dünyasının temsilcileri genel olarak ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üstünde bir büyüme beklerken, yıl sonu tahminleri yüzde 7'nin üzerinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri yarın açıklanacak.

İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENDİ YÜZDE 20'Yİ AŞAN BİR BÜYÜME

İş dünyası temsilcileri, salgının tüm olumsuzluklarına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'yi aşması beklenen büyümenin 2021'in tamamında yüzde 7-8 bandında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

ANKETE KATILAN EKONOMİSTLER İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 21,8 BÜYÜME BEKLİYOR

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 21,8'lik GSYH artışı yakalayacağını öngörüyor.

İTO'NUN BAKLENTİSİ BÜYÜMENİN YÜZDE 20'Yİ AŞMASI YÖNÜNDE

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme performansı göstermeyi başaracağını ifade etti.

Avdagiç, bu büyüme oranının sadece baz etkisiyle ulaşılmış nominal bir değerden fazlasını, üretim, yatırım ve ihracat kalemlerinden beslenen reel ve güçlü bir çıkışı da ifade ettiğini vurgulayarak, "Bu güçlü çıkışın arkasında, iş dünyasının aralıksız 6 çeyrektir giriştiği makine teçhizatındaki yatırım hamlesinin payı büyük. Bu sayede gelen yurt içi ve yurt dışı talebi kesintisiz ve zamanında karşılayarak ekonomimiz için katma değer üretmeye hep beraber devam ediyoruz ancak bizim bu büyümeyi sürdürebilmemiz için yatırımlara vites büyüterek devam etmemiz şart." dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR HAYATİ ÖNEMİNİ KORUYACAK"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da 2021'in ilk yarısında küresel ekonominin güçlü bir toparlanmaya sahne olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının yaygınlaşması, salgın tedbirlerinin gevşetilmesi ve kısıtlamalardan etkilenen hizmet faaliyetlerinin normalleşmesiyle ikinci çeyrekte talep üzerindeki baskının azaldığını ifade etti.

Arzın talebe yetişememesi nedeniyle girdi tedariki, ulaşım ve lojistik alanlarında ise krizin devam ettiğine işaret eden Bahçıvan, "Bu dönemde ekonomik toparlanma ülkeler arasında eşitsiz dağılsa da Türkiye'nin ana ihracat pazarları genellikle pozitif ayrışan grupta yer aldı. Türk sanayi sektörü, ikinci çeyrekte 53,3 milyar dolarlık rekor büyüklükte ihracat yaparak hem büyümeye hem de cari dengeye önemli bir destek sağladı." dedi.

Bahçıvan, "Bu tabloya göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde salgın nedeniyle yıllık bazda yüzde 10,3 daralan Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisiyle yıldan yıla yüzde 20'nin üzerinde büyümüş olabilir. Yılın geri kalanında tedarik dar boğazının kademeli bir şekilde hafiflemesi yönündeki beklenti gerçekleşirse bu durum girdi temin sorunlarını azaltarak üretimi ve ihracatı destekleyecektir.

YILSONUNDA BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan, yeni koronavirüs varyantları, küresel para politikalarının seyri ve jeopolitik riskler başta olmak üzere pek çok belirsizlik var. Yurt içi tüketimin yılın son aylarında biraz yavaşlayabileceği görülüyor. Yılın ikinci yarısında baz etkisi nedeniyle ikinci yarıda muhtemelen daha düşük yıllık büyüme oranları göreceğiz. Yine de mevcut tablo, Türkiye'nin 2020'deki yüzde 1,8'lik büyümenin ardından 2021'i yüzde 7'nin üzerinde güçlü bir büyümeyle kapatabileceğine işaret ediyor."

"DÜŞÜK CARİ AÇIKLA BU YILI YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen düşük cari açıkla bu yılın, yüzde 8'in üzerinde bir büyüme ile kapatılacağı öngörüsünde bulundu.

Daha önceden hedeflendiği üzere 2023 yılında cari dengeyi sağlayıp sürdürülebilir bir büyümenin başarılacağını aktaran Aydın, "Bu Türkiye için bir milattır. Ekonomide yerliliği artırarak adeta bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Son dönemlerde yerli teknolojide atılan devasa adımların yanı sıra ülke içinde ve kara sularındaki kaynaklara erişim de bizi ekonomik bağımsızlığa götürecektir. Reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, sanayi üretim verilerine baktığımızda ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Elbette bunların reel ekonomiye olumlu yansımaları da zaman içinde olacaktır. Sabredersek çok güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.