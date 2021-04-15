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İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istiyor

İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istiyor

Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs salgınında iş dünyasını ve çalışanlarını rahatlatan bir formül olarak devreye girmişti. Geçen ayın sonunda biten uygulamanın devamını talebi geldi.