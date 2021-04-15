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- İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istiyor
İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istiyor
Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs salgınında iş dünyasını ve çalışanlarını rahatlatan bir formül olarak devreye girmişti. Geçen ayın sonunda biten uygulamanın devamını talebi geldi.
- AA
- 15.04.2021 - 17:18
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.
"ÖDEME ERTELENMESİ VE ACİL KREDİLER GÜNDEME GELMELİ"
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.