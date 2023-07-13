İş dünyası NATO'da kazanılan ivmeyi fırsatına çevirmeyi planlıyor TAİK bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde NATO'da elde edilen siyasi başarıların ekonomik hareketliliğe dönmesi beklentisi dile getirildi.

AA

Türkiye, Litvanya'daki NATO Zirvesinde önemli kazanımlar elde etti.

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da bu siyasi kazanımların iş ve yatırım fırsatına çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ekonomi açısından çok önemli sonuçları olacağını belirten Yalçındağ, zirvenin Türkiye açısından çok başarılı geçtiğini aktardı.

"Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir süreç başladı"

Erdoğan-Biden görüşmesinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığı sinyalinin verildiğine dikkati çeken Yalçındağ'ın bu konudaki değirlendirmesi şöyle:

Zirve, AB-Türkiye ilişkileri açısından da çok önemli bir gelişmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve başlamadan hemen önce Başkan Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsveç’in NATO yolunu açalım siz de Türkiye’nin Avrupa yolunu açın.' demesi beklenmeyen bir sürprizdi. Cumhurbaşkanı bir taşla 2 kuş vurdu, İsveç’e onay verirken, Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefini de yeniden gündeme getirmiş oldu.

"Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerine 100 milyar dolarlık hedef"

TAİK olarak misyonlarının "ticari diplomasi" olduğunu hatırlatan Mehmet Ali Yalçındağ, şunları kaydetti:

Son birkaç yıldır oluşan farklı arayışlara sağlıklı alternatif olacak şekilde Batı’yla ekonomik ilişkilere yeni boyutlar katmanın, doğrudan yatırım fırsatlarını yeniden canlandırmanın stratejik önemi olacak. Bu çerçevede Başkan Trump döneminde, TAİK ve Amerikalı eş kuruluşları olarak Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerine 100 milyar dolarlık bir hedef koymuştu. Bu hedef hala geçerli, NATO Zirvesinde oluşan ortamda bu hedefe çok daha rahat ulaşılacaktır. Seçim sonuçlarıyla birlikte Amerikan kamuoyunda Türkiye’ye bakışın farklılaştı, yeni ekonomi yönetimi güven verdi, Amerikan iş dünyasında yatırım iştahı kabardı. TAİK olarak 19 Eylül'de New York’ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nı düzenleyeceğiz. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var.

"Yeni ekonomik programın ilk büyük ‘roadshow’unu gerçekleştiriyoruz"