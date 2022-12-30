İş dünyası, sanayi elektriğinde uygulanacak indirimden memnun

İş dünyası ve temsilcileri, sanayi elektriğinde yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu ve sanayiciyi rahatlatacağını belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikte sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde bir indirime gitti. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürüldü.

EPDK'nın bu indirim açıklaması sonrası sanayiciler olumlu tepkiler vermeye başladı.

İSO Başkanı Bahçıvan: "İndirim önemli ve değerli bir avantaj"

AA'nın haberine göre; İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimi önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanayiciye moral olacağını ve enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü destek sunacağını bildirdi.

İSO'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin, "İndirimi, yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullanan Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir indirimin yeni yılda sanayicimize moral olacağını vurgulamak istiyorum. Bu indirimi özellikle ihracatçı sanayicimize getireceği destek kadar iç piyasada da hepimizin önceliği olan enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü bir destek olarak da görüyoruz. Uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bu konunun dünyadaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki aylarda diğer enerji kalemleri ile birlikte de devam etmesi umuduyla başta Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz."





İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirime ilişkin, "Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları." dedi.

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Avdagiç, paylaşımında, elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu indirimin gerekliliğini ve iş dünyasının bu konudaki beklentisini her platformda dile getirdiklerini belirten Avdagiç, "2023'e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları." açıklamasını yaptı.

"Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz." ifadesini kullanan Avdagiç, "Düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz." dedi.

OSİAD Başkanı Ekinci: "Sanayiciyi rahatlatacak"

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yazılı açıklamasında, sanayi abone grubunda kullanılacak elektrikte yapılan indirime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi elektriğine yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Ekinci, KOBİ'lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade etti.

Ekinci, 2021 ve 2022 yılında elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sanayicileri zorladığını belirterek şunları kaydetti:

"Girdi maliyetleri içinde büyük payı oluşturan enerjinin dünyada fiyatı çok arttı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa da enerji krizi yaşıyor. 2023 yılına girerken bir nevi hediye niteliği taşıyan elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir. İndirim oranı ne olursa olsun bunun elbette ki üretime katkısı pozitif yönde olur ve rekabet gücünü artırır. İndirim enerji maliyetlerini düşüreceği için işletmeleri de rahatlatacaktır."





ASKON Genel Başkanı Aydın: "İndirimle rahatlama yaşayacağız"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimle sanayicilerin rahatlama yaşayacağını belirterek, "Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça da daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Lojistik ve akaryakıtta olduğu gibi elektrik giderinin de sanayide faaliyet gösteren firmaların temel gider kalemlerinden olduğunu anlatan Aydın, dünya genelinde enerji ve elektrik fiyatlarının artması nedeniyle sanayicilerin sıkıntılar yaşadığını bildirdi.

Aydın, bu maliyet artışlarının fiyatlardaki yükselişleri de beraberinde getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2023, ekonomiler için kritik bir yıl olacak. Rekabetin son derece artacağı bir ortamda bu indirimle sanayicilerimiz belirli bir rahatlama yaşayacaktır. Bu piyasadaki gelişmeler yakından takip edilerek mümkün olduğunca üreticinin üzerindeki bu yük hafifletilmelidir.

Büyüyen bir ekonomi hepimizin refah seviyesini artıracaktır. Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça da daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz. Bunun gibi Hazine ve Maliye Bakanlığımızca açıklanan 2023 yılı gelir vergisi tarifeleri de iş insanlarımızın yararına olmuştur. Alınan bu kararlar daha çok üretim olarak ekonomimize yansıyacaktır."





ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çamur: "Her kalemi etkileyen elektrik giderleri, indirim kararından sonra azalacak"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olmasını "umut verici" bulduklarını ifade etti.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirimi kararının sektörde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Sanayicilerin en önemli temel giderlerinin başında gelen elektrik geldiğini belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Son zamlarla birlikte işletmeler iyice zorlanmaya başlamıştı. Sanayicinin maliyetleri yükseldikçe, söz konusu artışlar zincirleme olarak ürünlere de yansıtılıyor. Üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olması umut verici. EPDK'nın yüzde 16'lık indirim kararı yeni yılın hemen öncesinde sanayiciye moral olmuştur. Kararın uzun soluklu olmasını diliyor, sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."





ATO Başkanı Baran: "Piyasalara olumlu yansıyacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirim kararını "reel sektör açısından çok olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Salgının ardından hızla toparlanması beklenen küresel ekonominin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve gıdadaki arz-tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Baran, konunun Türkiye’yi de yakından etkilediğine dikkati çekti.

Baran, küresel ekonominin sancılarla dolu bir yılı geride bırakırken Türkiye’nin ihracatı artırma ve tedarik merkezi olma yönünde hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Reel sektörün üretim gücü ile bu hedeflere ulaşabilmesi açısından alınan bu indirim kararı yerinde olmuştur. Üretim maliyetlerinde enerji fiyatları önemli bir girdi kalemi durumunda. İndirimle birlikte üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine ve bunun er geç piyasalara olumlu olarak yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inanıyorum. Benzer indirimlerin ticari işletmelere uygulanması ticari hayata da olumlu yansıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e ve emeği geçen herkese üretimin önünü açan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum."





TÜGİAD Başkanı Çevikel, sanayi elektriğinde uygulanacak indirim hakkında teşekkür ve temennilerde bulundu

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Hükümetimize aldıkları bu karar nedeniyle teşekkür ediyor, yeni yılda enerjide dışa bağımlı yapıdan kurtulmamızı sağlayacak yeni politikaları devreye almalarını temenni ediyoruz." dedi.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çevikel, hükümetin sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gitmesini hem sanayiciler hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Sanayi üretiminde temel giderlerde en yüksek kalem olan ve sürekli artan elektrik fiyatlarının maliyetlerin de yükselmesine neden olduğuna vurgu yapan Çevikel, "Sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gidilmesi yönünde atılan adım iş dünyamız adına oldukça isabetli bir karar olmuştur. İç piyasada enflasyonla mücadele konusuna olumlu yönde etki edeceğine inandığımız bu gelişme aynı zamanda üretici ve ihracatçılarımız içinde pozitif katkı sağlayacaktır.

Bu olumlu gelişmeyle birlikte yeni yılda sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında daha fazla destek sağlamalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini de gözeten bütünleşik yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Şu anki enerji krizi aynı zamanda bir ‘enerji dönüşümü’ krizidir." ifadelerini kullandı.

Çevikel, güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik gibi önemli yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetlerinin de arttığına vurgu yaparak, "Baktığımızda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş birçok ülke, enerji tasarrufu konusunda politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başladı.

Hükümetimize aldıkları bu karar nedeniyle teşekkür ediyor, yeni yılda enerjide dışa bağımlı yapıdan kurtulmamızı sağlayacak yeni politikaları devreye almalarını temenni ediyoruz. Daha fazla üretim ve yatırımın önünü açacak bu tür adımları destekliyor ve devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: "İşletme maliyetlerine olumlu etki yapacak"

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, yüzde 16 düzeyindeki indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağını belirterek, "Maliyetleri düşen sanayi sektörümüzün ülkemiz ihracatına daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada, Doğan'ın 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 sonrası ihracat konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini ve ihracatın son 12 ayda yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü kaydeden Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sonuçların alınmasında devletimizin uyguladığı makro ekonomik politikaların etkisi bulunduğu gibi bu gelişim eğiliminin devam ettirilmesinde işletmelerimizin maliyetleri de büyük önem arz etmektedir. Sanayi aboneleri için uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır. Maliyetleri düşen sanayi sektörümüzün ülkemiz ihracatına daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca bu indirim iç piyasaya üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin maliyetlerini yönetebilmeleri açısından katkı sağlayacaktır."

Doğan, Türkiye'nin güçlü, üretken ve ürettiğini ihracat pazarlarına sunan bir ekonomi sahip olmasının önemine işaret ederek, sanayi sektörünün maliyetlerini düşürecek indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ASO, sanayi elektriğinde indirimin olumlu bir adım olduğunu bildirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan indirimin, üretimin devamlılığı, ihracat ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir adım olduğunu bildirdi.

Elektrikte yapılan yüzde 16 indirimin, üretimin devamlılığı, ihracat ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir adım olduğu belirtilen açıklamada, sanayideki kademeli doğal gaz fiyatlandırmasından vazgeçilmesi ve elektrikte yapılan indirime benzer bir indirimin doğal gaz fiyatında da yapılması talep edildi.

Açıklamada, "Her zaman sanayicimizin yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜGİK Genel Başkanı Güral: "Yatırım, istihdam ve üretim mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon sağlamasını diliyoruz"

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, sanayide kullanılan elektrikte sağlanan indirimin üretici ve yatırımcının önünü açacak düzeyde önemli bir destek olduğunu belirterek, bu gelişmenin üretim ve ihracat ivmesine katkı sunacağını söyledi.

Güral, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Nureddin Nebati'nin katkılarıyla sağlanmış olan bu indirimden dolayı iş camiası olarak memnuniyet duyduk. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon veren bu desteğin doğalgaz fiyatlarında da sağlanmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.”