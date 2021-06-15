İş dünyası Z kuşağı ile dönüşecek

İş dünyası; dijitale hakim, hiyerarşiden uzak, hızlı aksiyon alıp inisiyatif kullanabildiği, takdir edildiği bir iş ortamı düşleyen Z kuşağının etkisi altında.

Diğer kuşaklardan farklı beklentilere ve öğrenme biçimlerine sahip olan Z kuşağı, dijital süreçlere de son derece hakim olmalarıyla şirketlerin hızlı dönüşümünde önemli derecede söz sahibi.

İş dünyasının Z kuşağı ile iş birliğini ve bunun sonucundaki büyük değişimini değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yeni nesil üyeleri için konuyu mercek altına aldı.

Z KUŞAĞI, ÇALIŞANLARIN YÜZDE 20’SİNİ OLUŞTURUYOR

Günümüzde çalışanların yüzde 20’sini oluşturan Z kuşağının (1998-2016 yılları arasında doğanlar) gelecek yüzyılın yöneticisi, çalışanı ve üreten kesimini oluşturacağı göz önünde bulundurulduğunda Z kuşağını anlamak profesyonellik açısından büyük önem taşımakta.

"X, Y VE Z KUŞAKLARININ BİR ARADA ÇALIŞMASI FIRSAT"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, birbirinden birçok konuda ayrışan X, Y ve Z kuşaklarının bir arada çalışmalarının günümüz şirketleri için önemli olduğunu belirterek, “Her kuşağın karakterleri, hayattan beklentileri ve önceliklerinin farklı olması iş disiplinlerini de yansıyor. Bir arada çalışan ve birbirlerinden çok şey öğrenen bu kuşaklar iş hayatının akışını ve geleceğini de değiştirebilecek gibi gözüküyor. Kuşakların iş hayatı ile ilgili fikirleri bu sebeple büyük önem taşıyor. Diğer kuşakların aksine tüketici değil de üretici olmayı isteyen Z kuşağı bir iş seçerken kendilerine sunulanı yapmak yerine kendi içeriklerini oluşturmak ve sunmak istiyor.” dedi.

“Z KUŞAĞININ YÜZDE 60’I DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYİ HAYAL EDİYOR”

Yapılan bir araştırmaya da dikkat çeken Yelkenbiçer, şöyle konuştu:

“Z kuşağı, teknolojiyle doğan bir nesil olduğundan internet kuşağı, teknoloji yerlisi, dijital göçmenler gibi kavramlarla da ifade ediliyor. Yazılım hileleri, dijital platformlar, sosyal medya, tabletler gibi teknolojik semboller Z kuşağını öne çıkarıyor. Z kuşağı özgürlükleriyle biliniyor. Özgüveni yüksek Z kuşağı toplumsallaşmadan ziyade bireyselleşmeyi önemsiyor ve kurallara bağlı kalmaktan hoşlanmıyor. ‘Hiçbir şey imkânsız değildir’ sloganını hayat felsefesi olarak benimseyen Z kuşağının yüzde 60’ı dünyayı değiştirmeyi hayal ediyor. Hızlı ve analitik düşünme yöntemleri ile dikkat çekiyor. Z kuşağı tek tuşla istediği bilgiye ulaşabiliyor veya kilometrelerce uzağındaki biriyle kolayca iletişime geçebiliyor.”

“ASOSYAL DEĞİL ESOSYALLER”

Prof. Dr. Pınar Sürel Özer ise, sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X, Y, Z kuşaklarını ayrıntılı olarak irdeleyerek, “2000 sorasında doğan bu kuşaklar dünyanın başka yerinde doğmuş başka ülkelerdeki insanlarla benzer özellikler göstermektedir. Asosyal deniliyor ama aslında esosyaller, bu durum onları ne yazık ki yalnızlaştırıyor. Dijital okuryazarlık ve dijital becerilerini geliştirmek bu kuşak için önem teşkil etmekte. Geleneksel bir kariyer başarısı onlar için yeterli değil. Bu kuşakta dünyayı etkilemek ve dünyayı değiştirmek arzusu bulunmakta. Z kuşağının farklı değer yargıları var, daha sadeler. Doğaya, çevreye, hayvanlara karşı daha duyarlılar.” diye konuştu.