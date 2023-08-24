İş dünyasına göre faiz artışı ile ortodoks politikalara dönüldü Merkez Bankası'nın karanının ardından yorumlar gelmeye devam ediyor. Kararın ardından dövizdeki düşüşün ihracatçılara yansıması ile ilgili meslek örgütleri de değerlendirme yapıyor. ASRİAD, faiz artışının beklendiğini ve yaşanacak gelişmelerle enflasyonun düşmesi amacı ile hep birlikte mücadele edileceğini aktardı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün aldığı kararla faizi 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.

Beklentilerin üzerinde kalan bu faiz artışı ile ilgili uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri olumlu görüş sergiledi.

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da Merkez Bankası’nın yapmış olduğu faiz artışı ile ilgili olarak değerlendirme yapanların arasında yer aldı.

Danışman, yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası’nın ve yeni ekonomi yönetiminin konvansiyonel Ortodoks politikalara döndüğünün bir yansımasını görüldüğünü aktardı.

"Faiz artışı beklenemez değildi"

Her ne kadar faiz artışı sürpriz bir miktarda artış olsa da beklenmez olmadığını dile getiren Danışman, ekonomi yönetimin başına gelen kadronun bu tarz bir gelişmeyi de haber verdiğini aktararak şöyle konuştu:

Hedeflenen orta vadede faizin enflasyonun ve kurun dengeleneceği bir çıpayı yakalamak olduğu aşikar. Ancak bunun için yaşayacağımız süreç yeniden bir bedel ödenmesini gerektiriyor. Yani faizlerin tekrar yükseltilmiş olması da millete yeniden bir yük getirecektir. Bu durum enflasyona da finans maliyetlerine de artışı getirecektir. Ancak yaklaşık 4-5 yıldır ülkede uygulanan politikalarla ülke ekonomisinde önemli bir karmaşanın ortaya çıktığı da herkesin malumudur. Bu karmaşadan çıkmak ve yeniden ortodoks politika da olsa ülke ekonomisini belirli bir düzene kavuşturmanın yolu gibi gözükmektedir. O yüzden programı dikkatli bir şekilde takip etmek ve bir program sunuluyorsa bu programın iniş çıkışsız bir şekilde uygulamak gerekmektedir.

"Yeniden dengelerin tutturulması adına şimdiki bedelleri ödemeye hazırız"

Bu yüzdendir programın dikkatle uygulanması ve yeni çıkmazların oluşmaması yaklaşık bir buçuk yıllık vadede de olsa yeniden dengelerin tutturulması adına şimdiki bedelleri ödemeye kendimizi hazırlamış durumdayız. Kararların hayır getirmesini diliyoruz.

"Süreç sonunda enflasyonun da faizin de tek haneye gelmesini umuyoruz"