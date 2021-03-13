İş dünyasından, Ekonomi Reformları paketi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği reform paketiyle ilgili iş dünyasının çeşitli kuruluşlarından açıklamalar geldi.

İş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformları" paketini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, küresel olarak zor bir süreçten geçildiğini, ancak bu ekonomi reform paketinde herkes için güzel haberler bulunduğunu belirtti.

"TÜM MİLLETİMİZE ÇOK MÜJDELİ AÇIKLAMALAR YAPTI"

Bulut, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılı da olan bu güzel günde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm milletimize çok müjdeli açıklamalar yaptı. Esnafından çiftçisine, çalışanından işverenine kadar herkesi içine alan geniş bir ekonomik reform paketi açıkladı. Açıklanan paketin son derece gerçekçi bir bakış açısıyla ve ayrıntılı bir yaklaşımla hazırlanmış olduğunu görüyoruz.

Reform paketi kapsamında ekonomimizi dört ana direk üzerinde, yani yatırım-üretim-istihdam-ihracat temelinde büyütme hedefi ortaya koyuluyor. Bu, yerli ve milli ekonomimizin yeni yatırımlarla nitelikli büyümesinin de önünü açacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ EKONOMİK SIÇRAMANIN YAŞANACAĞININ İŞARETLERİ"

Küçük işletmeler açısından rahatlatıcı adımlar atılmasının, millete ciddi bir destek sağlayacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle güçlü ve dışarıdan gelecek şoklara karşı dayanıklı bir ekonomi modeli için makroekonomik istikrarı önemsediklerinin altını çizmesi, hatta bu reform paketinin biri makroekonomik politikalar ve diğeri yapısal politikalar olmak üzere iki ana omurga üzerinden ilerleyeceğini belirtmesi, önümüzdeki dönem çok ciddi bir ekonomik sıçramanın yaşanacağının işaretlerini veriyor. Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payının düşürülecek olmasını çok yerinde buluyorum. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanılması ve TL cinsi senetlerin kullanılacak olması döviz dalgalanmaları karşısında piyasayı rahatlatacaktır.

Nitekim, pandemi sürecinde küresel ekonomik küçülmeye karşın, Cumhurbaşkanımızın etkili liderliği sayesinde 2020 yılında Türkiye yüzde 1,8 büyüdü. G20 ülkeleri arasında Çin’den sonra ekonomisini büyüten tek ülke biz olduk. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin nitelikli ve genç insan kaynağı en büyük avantajıdır. Dolayısıyla, üretime dayalı kaliteli büyüme hedeflerine bu avantajı sayesinde rahatlıkla erişebilir diye düşünüyorum. Kamu maliyesinin disipline edilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, finansal sektörün ciddi düzenlemelerle desteklenmesi, cari açığın düşürülmesi ve istihdamın artırılması yönünde atılacak bu adımların meyvelerini yakın bir gelecekte göreceğiz."





SGK PRİM DESTEĞİ

Bulut, Ekonomi Reform Paketi'ni aynı zamanda, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yerini alma hedefine giden eksiksiz bir yol haritası olarak gördüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği sürelerinin gençlerin ve kadınların istihdamı durumunda arttırılacak olması, kadınların ekonomiye dahil olma oranlarına olumlu yansıyacağı için son derece sevindiricidir. İş dünyası ekonomik olarak önünü görebilecek, yatırımlarını ve planlamasını buna göre yapabilecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen bütün ekibine hem iş dünyası hem TİKAD adına teşekkür ediyorum."

"DAR GELİRLİ ESNAFI ZİYADESİYLE MEMNUN EDECEKTİR"

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, Ekonomi Reform Paketi içerisinde yer alan küçük esnafa yönelik yapılan düzenlemenin, dar gelirli esnafı ziyadesiyle memnun edeceğini vurguladı.

"Esnaf açısından dikkate değer olan, basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulup beyan yükümlülüklerinin kaldırılacak olması, fevkalade güzel bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunan Özgenç, bununla birlikte bazı konuların uygulamasının nasıl olacağının henüz belli olmadığını, bu nedenle söz konusu düzenlemenin uygulamada görülmesinin gerektiğini kaydetti.

MÜSİAD: HIZLI BİR GELİŞİM GÖZLENECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD Başkanı) Abdurrahman Kaan, "İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu Reform Paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz.

Bilhassa dar gelirli esnafımıza sağlanan Gelir Vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır.

Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız bu Reform Paketi ile birlikte, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibariyle ivme kazanacak; Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir." dedi.

İTO: REFORM AŞISI, YATIRIMCIYA TÜRKİYE'Yİ İŞARET EDECEK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edecektir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecektir.

Yatırım teşvik ve vergi politikalarının sadeleştirilmesi ile öngörülebilirliğini artıran adımlar atılması son derece önemli. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da ezber bozan kararlardır." değerlendirmesinde bulundu.

ASKON: KÜÇÜK ESNAFA GÜZEL BİR HEDİYE OLDU

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması bu zor günlerde güzel bir hediye oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a esnafımız adına çok teşekkür ediyorum. Yeni reformlar ile güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşaa edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TİM: 200 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da, durmaksızın devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, "Made in Türkiye" markası, dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, bunda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük." diye konuştu.

DEİK: İŞ DÜNYAMIZA GÜÇ KATACAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Kararlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu ekonomik reformlar iş dünyamıza güç katacak. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için yapısal anlamda yeni bir vizyon ve güvene dayanan bir istikrar modelini destekliyoruz. Yurt içi yatırım ortamı ve yurt dışından gelecek doğrudan yabancı yatırımlar için anahtar kelimelerin "Güven" ve "İstikrar" olduğunu görüyoruz." görüşünü paylaştı.

ATO: TÜRKİYE YENİ BİR SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİRECEK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, reform paketi içinde yer alan dönüşümleri temel alarak, bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir. Paketteki düzenlemeler reel sektörün ihtiyacı olan güveni sağlaması açısından önemli. Genç bir nüfusumuz var. Bu bir avantaj ve bu avantajı etkin kullanmanın yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılmasını önemli buluyorum. Bu reform paketindeki düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin, dünyanın hammadde üretim merkezi ve lojistik üssü olarak yükselen bir yıldız haline gelebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD: OLUMLU BULUYORUZ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacı nettir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz.

Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir. Ekonomi reformlarının hedefleri arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, dış dengenin ve büyümenin sürdürülebilir bir zemine taşınmasına yönelik teşvikler ve rekabet ortamını güçlendiren adımlar da yer alıyor. Pandeminin olumsuz etkileriyle ekonomimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, iş dünyası açısından bu reformlara yönelik uygulama süreci aciliyet taşımaktadır. Bu süreçte istişareyi önemseyen ekonomi yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz." dedi.

TOBB: YEŞİL EKONOMİYE ÖNEM VEREN TEDBİRLER AÇIKLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." görüşünü bildirdi.