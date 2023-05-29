İş dünyasının ikinci tur sonucu yorumu: Yeni dönemden umutluyuz İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçiminde tercihi yaptı. Sandıktan alınan sonuçla 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan ile devam denildi.

Seçim sürecini tamamlanmasıyla gözler ekonomiye çevrildi.

Yeni dönemde en kritik konuların başında ekonomi geliyor.

İstikrarın devam edeceği bu dönemde iş dünyasının kutlama mesajları da devam ediyor.

TÜRKONFED

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, yarının Türkiye'sini ve umudu inşa etmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir ve ülkemizin, hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İNDER

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da geleceği için seçimini yapan Türk halkının demokrasiye sahip çıkarak önemli bir seçimi geride bıraktığını aktardı. Seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Durbakayım, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Özyurtlar Holding

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise seçim sonuçlarının ülke, millet ve sektör açısından hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bundan sonra en kısa zamanda hem ekonomik hem de idari açıdan yaşanan aksaklıkların çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini aktaran Özyurt, "Yönetimden sektörümüzdeki mevcut tıkanıklık ve yavaşlamanın önüne geçilecek tedbirleri alarak inşaat sektörünün hak ettiği değere kavuşmasının sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bahaş Holding

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, 21 yıldır iktidarda olan hükümetin yeniden güvenoyu aldığını ve tekrar seçildiğini, vatandaşların "yeniden istikrar" dediğini ve var olan sistemin devamını istediğini belirtti. Bahadır, "Bizler de işimize odaklanarak daha da güçlü bir şekilde üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Sektörümüzü daha da yukarılara taşımak için yapılacak hamleler konusunda hükümete kolaylık ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Boss4 İnşaat

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da seçim nedeniyle beklemede kalan birçok yatırım ve başlangıç için hareket zamanı olduğunu, artık durağan süreci geride bıraktıklarını vurguladı. Akkuş, bundan sonra açıklanacak yeni reformların önem arz ettiğini vurguladı.

İnsay Yap

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise yeni dönemde piyasa hareketlerinin dengelenerek düzelmesini beklediklerini belirterek, bir an önce hükümetin kurulmasını, ekonomik dengenin ve istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini aktararak, "Demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milleti iradesini ortaya koymuştur." dedi.

İKMİB

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, , yaptığı yazılı açıklamada, demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milletinin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, sonucun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini dile getirdi.

TGSD

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte bugünden itibaren önlerine bakmaları gereken bir dönemin başladığını vurgulayarak "Bu süreçte ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

LASİAD

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da Türkiye'nin demokrasisini kökleştirecek bir olgunlukla Cumhurbaşkanı Seçimi'ni gerçekleştirdiğini anlattı. Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesinin büyük bir kazanç olduğuna değinen Eyyüpkoca, "Türk halkı, iradesiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'durmak yok yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır." ifadelerini kullandı.