İş dünyasının Merkez Bankası faiz kararı yorumu TCMB, faizi 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten 15'e yükseltti. İş dünyası temsilcileri de faizle ilgili görüşlerini dile getiriyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, para politikası refleksini güçlendirdiğini belirtti.

Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin kararla ilgili artık bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesinin önemli olduğunu aktardı.

"Politika faizini piyasayı yansıtacak seviyeye çıkarma kararı normal"

Avdagiç, TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını vurguladı.

"Üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünden feragat edilemez"

Avdagiç, faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır.

“Olağanüstü koşullarda atılmış bir adım”

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, açıklamada, politika faizininin yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.