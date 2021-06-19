İş gücünü verimli yöneterek üretimi yüzde 20 artırmak mümkün

TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde iş gücü maliyeti yüzde 18,1 artış gösterdi, şirketler maliyet ve verim planlamalarını yeniden masaya yatırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde iş gücü maliyet endeksinde de artış yaşandı. Saatlik iş gücü maliyet endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 arttı.

Bu gelişmeye paralel olarak, çalışanların hareketlerini kodlayarak iş gücünü analiz eden yerli girişim, çözümün teknolojinin etkin kullanımında olduğuna dikkati çekti.

KORONAVİRÜS YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLDU

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, pek çok sektörde hem işverenler hem de çalışanlar açısından yeni bir dönem başlattı.

MALİYET VE VERİMLİLİĞE ÖNEM VERİLİYOR

Salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan yeni normal dönemde iş hayatı da eski dinamiklerini yakalamaya çalışırken maliyet ve verimlilik şirketlerin başlıca gündemi haline geldi.