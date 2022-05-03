İş kazalarına karşı esnaf uyarıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısı ile TESK Başkanı Palandöken, her zaman güvenliğin kazançtan önce geldiğini aktaran bir mesaj paylaştı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla, yaptığı açıklamada, “İş yerinde her zaman önce sağlık, güvenlik daha sonra üretim ya da kazanç gelmelidir." diyerek esnaf önlem almaya çağındı.

"Kazaların yarısından fazlası 50’den az çalışanı olan işletmelerde"

ANKA'nın haberine göre, Palandöken, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla şu değerlendirmeleri yaptı: “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünün 2023 sonuna kadar ertelenmiş olması sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. İş kazalarının yarısından fazlası maalesef bu 50’den az çalışanı olan işletmelerde meydana geliyor. Bu işletmelerin de sayısı azımsanacak kadar değil. Tüm işletmelerin yüzde 98’ini kaplıyor.Yani esnaf ve sanatkarımız bu konuyu asla göz ardı etmemeli."