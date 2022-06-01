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    İş ve yatırım dünyası yaz aylarında hız kesmeyecek

    Yaz aylarında ekonomi gündemi, yoğunluğuna biraz ara verirdi. Ama uzmanlar, bu yıl gündemin yoğunluğuna hiç ara vermeden devam edeceğini savunuyor.
    • 01.06.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:31
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    İş ve yatırım dünyası yaz aylarında hız kesmeyecek

    Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, yaz aylarında dünya genelinde borsa, altın ve kripto paralarda hareketliliğin süreceğini belirtiyor. İstanbuli, ekonomi ile ilgili yorumunda Türkiye ekonomisinin büyüyeceğine ilişkin öngörülerini de aktardı.

    İHA'nın haberine göre,  2023 yılında büyüme oranlarında da bir ivmenin yaşanacağını hatırlatan İstanbuli, “Türkiye, bu büyüme oranları arasında başı çeken ülkelerden birisi olacaktır.” dedi.

    "Pandeminin etkileri yeni yeni geçiyor"

    İstanbuli, 2019 yılının sonunda başlayan ve 2022 yılının yaz aylarına kadar etkisini gösteren pandeminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “Küresel bazda pandeminin etkileri yeni yeni kayboluyor ve bununla birlikte piyasalar da canlanmaya başlayacaktır. Tam piyasalarda hareketlilik yaşanırken iş ve yatırım dünyası bu fırsatı geri çevirerek tatile çıkmayacağını düşünüyorum. Normal şartlarda yaz aylarında borsa, kripto para, altın gibi yatırım araçlarında bir durgunluk olur ve eylül ayı itibari ile de bu durgunluk yerini hareketliliğe bırakırdı.

    ekonomi

    Sektör bu yaz tatile çıkmayacak

    Fakat pandemiden çıkmış yani yara almış bu sektör, bu yaz ayında tatile çıkmayacaktır. Bu yaz aylarında piyasaların hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Özellikle Amerika, Çin, Türkiye gibi üretime katkı sağlayan ülkeler bu durumu daha iyi hissedecektir. Gelecek yaza kadar piyasaların hareketli olacağının müjdesini şimdiden verebiliriz. Zaman toparlanma ve ivmelenme zamanıdır. Bunu herkes fark edecek ve görecektir.” ifadelerini kullandı.


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