İş yerlerine 'beyaz bayrak' verilecek! İlk 'beyaz bayraklı' iş yerleri yarın açıklanacak Denizi temiz, hijyeni tam ve hizmeti kusursuz plajlara "mavi bayrak" verildiğini biliyorduk. Şimdi de hayatımıza kayıt dışı işçi çalıştırmayan, vergisini kaçırmayan işletmelere verilecek "beyaz bayrak" girecek.

AA

Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlere "beyaz bayrak" verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yarın düzenlenecek törende, "beyaz bayrak" uygulamasının detayları paylaşılacak

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TİSK tarafından uzun süredir dile getirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de üzerinde çalıştığı "beyaz bayrak" uygulamasının detayları, yarınki ödül töreninde açıklanacak.

"Beyaz bayrak" kazanan iş yerleri duyurulacak

Törende, çalışma hayatının uzun süredir beklediği "beyaz bayrak" kazanan iş yerleri de duyurulacak.

"Beyaz bayrak", iyi örneklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayacak.

Bu iş yerlerine belli teşvik ve uygulamalarda öncelik sağlanabilir

Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve örnek olan kayıtlı işletmelerin destekleneceği, bu işletmelerin diğerlerinden ayrıştırılacağı uygulama kapsamındaki iş yerlerinin, kamunun sağladığı belli teşvik ve uygulamalarda öncelik kazanması gibi iyi uygulamaların yaygınlaşmasını özendirici bazı desteklerin sağlanması bekleniyor.