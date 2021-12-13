Euro
15.6838
-0.25%
Dolar
13.8683
-0.11%
Altın
794.21
-0.21%
Borsa
2.035
0%
Bitcoin
697.911
-0.65%
BTXN Coin
39.11
-3.90%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    İşçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine ABD'den izin

    Afganistan ABD'nin ülkeden çekilmesinden sonra bankalardan para akışı konusunda sorun yaşıyorken, ABD'den işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine izin çıktı.
    • AA
    • 13.12.2021 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İşçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine ABD'den izin

    ABD Hazine Bakanlığı, işçi dövizlerinin Afgan bankaları aracılığıyla dahil olmak üzere Afganistan'a gönderilebilmesine izin veren genel bir lisans yayınlayarak, ülkede yaşayanlara bir kolaylık sağladı.

    ABD'DEKİ İŞÇİLER AFGANİSTAN'DAKİ AİLELERİNE PARA GÖNDEREBİLECEK

    Finans kurumlarına yönelik söz konusu izinle, insanların Afganistan'daki ailelerine maddi destek sağlamaya devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

    ABD, AFGANİSTAN'DAN GERİ ÇEKİLDİ

    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçler Afganistan'dan geri çekilmişti.

    Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

    İşçi dövizlerinin Afganistan a gönderilebilmesine ABD den izin #1

    DÜNYA BANKASI VE IMF AFGANİSTAN'IN FONA ERİŞİMİNİ DURDURDU

    Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini durdururken, ABD Hazine Bakanlığı Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğunu duyurmuştu.

    ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayında ise Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.

    Finansal hizmetler sunan Western Union ve MoneyGram International da Taliban'ın ülke yönetimini devralması sonrası operasyonlarını askıya almış, eylül ayında ise Afganistan'a para transfer hizmetlerine yeniden başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir