İşçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine ABD'den izin

Afganistan ABD'nin ülkeden çekilmesinden sonra bankalardan para akışı konusunda sorun yaşıyorken, ABD'den işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine izin çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı, işçi dövizlerinin Afgan bankaları aracılığıyla dahil olmak üzere Afganistan'a gönderilebilmesine izin veren genel bir lisans yayınlayarak, ülkede yaşayanlara bir kolaylık sağladı.

ABD'DEKİ İŞÇİLER AFGANİSTAN'DAKİ AİLELERİNE PARA GÖNDEREBİLECEK

Finans kurumlarına yönelik söz konusu izinle, insanların Afganistan'daki ailelerine maddi destek sağlamaya devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

ABD, AFGANİSTAN'DAN GERİ ÇEKİLDİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçler Afganistan'dan geri çekilmişti.

Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

DÜNYA BANKASI VE IMF AFGANİSTAN'IN FONA ERİŞİMİNİ DURDURDU

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini durdururken, ABD Hazine Bakanlığı Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayında ise Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.

Finansal hizmetler sunan Western Union ve MoneyGram International da Taliban'ın ülke yönetimini devralması sonrası operasyonlarını askıya almış, eylül ayında ise Afganistan'a para transfer hizmetlerine yeniden başlamıştı.