İşçi, memur ve emeklinin gözü yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranında

TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkınca işçi, memur ve emeklilerin maaş zamları da belli olacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz'da açıklanınca, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenmiş olacak.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

BEŞ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 6,39

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

8 MİLYON 500 BİN İŞÇİ EMEKLİSİ AYRIKLARINI BU YILIN İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMIYLA ALACAK

Yaklaşık 8 milyon 500 bin işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

RAKAM 700 BİNDEN FAZLA İŞÇİNİN ÜCRETLERİNE YAPILACAK ZAMMIN BELİRLENECEĞİ PROTOKOL'DE GEÇERLİ OLACAK

Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI DA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.