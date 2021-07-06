ISESCO, Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edecek

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edeceğini ilan etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu’ndan (ISESCO) yapılan açıklamada, organizasyonun faaliyet alanı olan eğitim, bilim ve kültür alanlarında tüm Filistin coğrafyasında 9 projenin finanse edileceği belirtildi.

“BU PROJELER FİLİSTİN HALKINA VERİLEN DESTEĞİN BİR İFADESİ OLARAK KABUL EDİLİYOR”

Açıklamada ayrıca, bu projelerin ISESCO tarafından finanse edilmesinin, Filistin halkına verilen desteğin bir ifadesi olduğu vurgulandı.

“KUDÜS'E ÖNCELİK VERİLECEK”

Açıklamada, projelerde İsrail güçleri tarafından sürekli ihlallere maruz kalan Kudüs'e öncelik verileceği ifade edildi.

2021'İN İKİNCİ YARISINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Söz konusu projelerin ISESCO'ya bağlı Filistin Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komitesiyle iş birliği içinde 2021'in ikinci yarısında hayata geçirileceği aktarıldı.