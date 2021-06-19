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    Isı sayaçları servisi hizmeti şartları tekrar düzenlendi

    Isı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili servis hizmeti sunmak isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi.
    • AA
    • 19.06.2021 - 10:25
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    Isı sayaçları servisi hizmeti şartları tekrar düzenlendi

    ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

    MÜRACAAT EDENLERDEN 4 YIL İÇERİSİNDE AKREDİTASYON SERTİFİKASI ŞARTI ARANMAYACAK

    Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis hizmeti verebilmek için müracaat edenlerden akreditasyon sertifikası şartı aranmayacak. Daha önce bu süre 3 yıl olarak belirlenmişti.

    TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR GEREKİYOR

    Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın ilgili maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen raporu, Bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.

    Isı sayaçları servisi hizmeti şartları tekrar düzenlendi #1

    AKREDİTASYON SERTİFİKASINI ALARAK İBRAZ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU BİR YIL UZATILMIŞ OLDU

    Söz konusu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu da 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

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