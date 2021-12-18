İskenderun Limanı'nda elleçleme sayısı artıyor

Dış ticaretlerde limanların ve limanlarda gerçekleştirilen elleçleme sayısı önem kazanıyor. İskenderun Limanı da bu önemli noktalardan birisi.

LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, İskenderun Körfezi'nin Doğu ve Güneydoğu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

11 AYDA 425 BİN 399 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İskenderun Limanı'nda 11 ayda, genel kargo 892 bin 520 ton, proje kargo 33 bin 215 ton, kuru yığın 1 milyon 781 bin 121 ton, canlı hayvan 183 bin 423 adet, konteyner 425 bin 399 TEU ve Ro-Ro'da 35 bin 344 CEU işlem gerçekleştirildi.



"TAŞIMACILIK GEÇEN SENENİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Arısoy, 2021'i geçen senenin yüzde 1 üzerinde kapatmayı öngördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Dökme genel kargoda geçen senenin çok üzerindeyiz. Sıfır ve ikinci el araçlar ile Ro-Ro taşımalarında da geçen senenin çok fazla üzerindeyiz. Proje kargo ve canlı hayvan geçen sene seviyelerinde. Bu sene konteynerden açık yüke dönüş var. Deniz yolu taşımacılığında artış söz konusudur. İskenderun Körfezi'nde de aynı şekilde artış var. Özellikle dökme ve genel kargo taşımalarında artış yaşanıyor. Türkiye'de konteyner taşımasında da 11 ayda yüzde 7 artış var. Artan navlun fiyatlarına karşın talep hala güçlü devam ediyor."





"GELECEK YIL KONTEYNERDE YÜZDE 15'LİK BÜYÜME HEDEFLİYORUZ"

Bölgeye yapılması planlanan Amanos Tüneli'ne değinen Arısoy, projenin hayata geçmesiyle Gaziantep ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın İskenderun Körfezi'ne yakınlaşacağını dile getirdi.

Bu sayede planlanan Hassa ve Polateli organize sanayi bölgelerinin limana ulaşımının da kolaylaşacağını vurgulayan Arısoy, şunları kaydetti:

"Tünel yapılmaz ise bu sanayi bölgelerinin de gelişmesi zor olacaktır. Bölgenin büyümesi, gelişmesi ve geleceği riske girecektir. İskenderun Körfezi, liman başkanlıkları bazında Türkiye'de en çok yük elleçleme yapılan üçüncü bölgedir. İskenderun Körfezi'nde 11 ayda 61 milyon ton yük elleçlenmiştir. Körfezde 18 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Yıllık 5 binin üzerinde gemi gelmektedir. Bölge Türkiye'nin en önemli liman bölgelerindendir. Ayrıca komşu ülkeler Suriye ve Irak'a da hizmet vermektedir. Doğu Akdeniz bağlantı noktalarındandır.





YÜZDE 15'LİK BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Gelecek yıl konteynerde yüz 15'lik büyüme hedefliyoruz. Genel kargo, proje kargo ve dökmede bu seneki seviyeleri hedefliyoruz. Canlı hayvanda da aynı şekilde. Ro-Ro'da biraz azalma olabilir."

ELLEÇLEME NEDİR

Malzeme elleçleme, çeşitli malzemelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasına verilen isim. Malzeme elleçleme hammadde, kutu, sandık, palet, yük, malzeme ve benzeri gibi ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya en verimli ve doğru şekilde taşınmasını ifade eder. Gündelik depo dilinde ambalajlama, paketleme, etiketleme ya da sınıflandırma gibi işlemler de malzeme elleçleme adı altında kullanılanılır.