İskenderun OSB'de çalışan işçiler için konteyner kent kuruldu Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerin içinde yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekonominin çarklarının dönmesi için çalışmalar hızlandı.

AA

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar çalışmalara başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde evleri yıkılan veya hasar gören çalışanlar için işletmeler de kollarını sıvadı.

Çalışanların aileleri ile birlikte yaşamaları ve üretimin aksamaması için bir firma da işçileri için 40 konteyner kurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde evleri yıkılan veya hasar gören çalışanları için İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarının yanına konteyner kent kuran fabrikanın müdürü ve İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, barınma ihtiyacı olan çalışanlarını tespit etti.

Fabrikanın yanında bulunan araziye yerleştiler

Fabrikanın yanında bulunan araziyi OSB yetkililerinden isteyen Uysal, burada 40 konteynerlik bir yaşam alanı kurdu. İşçilerin aileleriyle kalabilecekleri konteynerlerin yanına çamaşırhane ve yemekhane ile çocuklar için oyun alanı da oluşturuldu.

"Onların moralini yüksek tutmak için zaman geçiriyoruz"

Uysal, depremden sonra bir an önce toparlanmak gerektiğini bildiklerini ancak ilk 1 hafta hiçbir şey yapamadıklarını söyledi.

"Deprem travmasını çalışarak atlatacağız"

Daha sonra işçilerle tek tek görüşerek, deprem travmasını çalışarak atlatacaklarını anlattıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:

Barınma sıkıntısı olanların taleplerini topladık. Talebi olan arkadaşlarımız için hemen fabrikamızın yanında bulunan araziyi istedik. Hızlı bir şekilde buranın zemin düzenlemesini yaptık. İhtiyaca göre konteynerleri tedarik etmeye başladık.

Konteynerlerin yapımına destek geldi

Konteynerlerin bir kısmını kendi fabrikalarında yaptıklarını, kalanları da hem Beşiktaşlılar hem de Ticaret Sanayi Odası'nın desteğiyle temin ettiklerini anlatan Uysal, şöyle devam etti:

Konteynerlerin hepsinin lavabosu, tuvaleti, sıcak suyu var. 3 öğün yemeği firmamız tarafından veriliyor. Çalışanlarımızın barınma ihtiyaçları kesin çözüme kavuşana kadar bizim bu sorumluluğumuz devam edecek. Evler dışında ortak yemek yeme alanları, televizyon izleme alanları oluşturduk. Çamaşırhane, ütühane oluşturduk. Çocuklar için eğitim, oyun alanı var. Okul öncesi öğretmen de haftanın belli günleri geliyor. Bizler de zaman zaman gelip burada onların moralini yüksek tutmak için zaman geçiriyoruz. Atlatacağız inşallah bu günleri. Dediğim gibi bu işin temeli, çalışmadan bu travmayı atlatmak kolay olmayacaktı. Biz bunu sağladık. İnşallah kısa sürede onlar da kendi evlerine kavuşurlar. Biz de onlara bu süreçte her türlü desteği vereceğiz.

Bu konteyner kentteki çocuklar Beşiktaşlı

Uysal, dernek başkanı olduğunu bilen çocukların Beşiktaş forması talep etmesi üzerine tek tek yaş gruplarını belirleyip forma hediye ettiklerini kaydetti.