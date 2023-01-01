İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiye iş buldu

İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiye iş buldu

İŞKUR, işe yerleştirme sayısında 2022'de rekor kırdı.

İstihdamın önemli bileşenlerinden Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2022'de yaptığı işe yerleştirmelerde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 400 bin kişi iş sahibi oldu.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

İşe yerleştirmede ilk sırada İstanbul

İşe yerleştirmede İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'un dışında Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya istihdamda öne çıkan diğer iller oldu..

Sektörler itibarıyla 2022'de en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken, satış danışmanlığı en fazla işe yerleştirme yapılan meslek oldu.

İşe yerleştirme oranı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 arttı

Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin işle buluşmasına aracılık eden Kurumun, işe yerleştirme oranı 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 8 artış gösterdi.

Yıl yıl işe yerleştirme oranı

AA'nın haberine göre, İŞKUR, 2016'da 789 bin, 2017'de 1 milyon 57 bin, 2018'de 1 milyon 247, 2019'da 1 milyon 490 bin, 2020'de 868 bin, 2021'de ise 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etmişti.