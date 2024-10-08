İŞKUR, 9 ayda 1,1 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirme yapılan kişi sayısı hakkında bilgi verdi.

AA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ocak-eylül dönemini kapsayan hizmetlerine ilişkin verileri içeren Eylül Ayı İstatistik Bülteni'ni yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un yılın 9 ayında 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

YÜZDE 20,4 ARTTI

Işıkhan, açıklanan bu rakamın, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,4 arttığını kaydetti.

İŞ BAŞVURUSU VE İŞVERENLERLE GÖRÜŞMELER

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Işıkhan, 608 bin 766 iş yerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Ayrıca 47 bin 179 kişi iş kulüplerinden, 52 bin 36 kişi aktif iş gücü programından yararlanırken, 2 milyon 357 bin 617 kişiyle bireysel görüşme yapıldı.

2 MİLYONU AŞKIN AÇIK İŞ POZİSYONU

Işıkhan, İŞKUR hizmetlerine ilişkin görsel de paylaştı. Görsele göre, yılın 9 ayında işverenler tarafından 2 milyon 11 bin 836 açık iş başvurusu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)