İŞKUR, 9 ayda 900 bine yakın kişiyi işe yerleştirdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR aracılığı ile işe giren kişilerin sayısını aktardı.

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ensonhaber.com

İŞKUR, kendisine kayıtlı olan kişilerin iş arayışlarında yanında yer alıyor. Kurum işçi alımı talebinde bulunan şirketlerle kendisine başvuranlar arasında köprü vazifesi kuruyor.

Ayrıca İŞKUR, mesleki eğitimler düzenleyerek, gençlere yeni bir iş öğreterek o alandaki talebi karşılamaya yönelik hizmetler veriyor.

İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm bu çabanın sonucunda işe yerleştirilenlerin sayısını şu sözlerle paylaştı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, işe yerleştirilmesine aracılık etti"

Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Bakan Işıkhan, mesajında bu yüzyılın, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı olacağına da vurgu yaptı.