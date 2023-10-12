İŞKUR araştırdı! Piyasada 272 bin 419 çalışana ihtiyaç var Bakan Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan 2023 üçüncü çeyrekte en fazla talep edilen meslek ve eleman ihtiyacı raporunun sonuçlarını paylaştı.

AA

İŞKUR tarafından, en fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla "Açık İş İstatistikleri Araştırması" hazırlanıyor.

Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın üçüncü çeyrek sonuçları yayınlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerle iletişime geçerek açık iş sayısını tespit ettiklerini belirtti.

Işıkhan, açıklamasında, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

"16 bin 778 işletmeyle iletişime geçildi"

Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu değerlendiren Işıkhan, şöyle konuştu:

Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

"Aranan elaman sayısında yüzde 29,3 artış var"

Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos 2023 arasında görüşülerek yapılan araştırmaya göre, açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine (2022 üçüncü çeyrek 210 bin 419) kıyasla yüzde 29,3 oranında arttı.

En çok hangi meslekte elaman aranıyor

Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında "bilgi ve iletişim", "inşaat" ve "imalat" sektörleri geldi.

Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)