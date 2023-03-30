İŞKUR işbaşı eğitim alanlara verdiği günlük ödemeye yüzde 33 zam yaptı İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara, o gün yapacakları yol ve yiyecek gibi masraflarını karşılamak adına bir ödeme gerçekleştiriyor. Bu günlük ödeme miktarını aldığı yeni bir kararla 327 liraya çıkardı.

AA

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarına katılan öğrencilerin ödeme miktarını yüzde 33 artırdı.

Günlük ödemeler artırıldı

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.

Eğitime katılanlara günlük 327 lira 18 kuruş ödenecek

Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.

26 gün tam katılım sağlayan öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödenecek

İş başı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.