İŞKUR'un deprem bölgesindeki işbaşı eğitimlerinin süresi uzatıldı Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerdeki istihdama katkı sunmak için depremzedeler için daha önce açıklanan İŞKUR programlarının süresinde uzatmaya gidildi.

DHA

İşbaşı eğitim programları, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR), kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Programa katılanlara, fiilen katıldıkları gün üzerinden; günlük 482,41 TL ile 219,28 TL arasında cep harçlığı ödeniyor.

Programa katılanlar hem bir meslek ediniyor, hem meslek öğrenirken günlük masrafını elde ediyor hem de eğitim sonucunda bir işe yerleştirilme şansı doğuyor.

İşbaşı eğitim programlarından yararlanma süresi: 31 Aralık 2024'e kadar

İŞKUR, 11 ile yayılan deprem bölgesinde istihdamın toparlanması çalışmaları kapsamında işbaşı eğitim programlarından yararlanma süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

"Kısa çalışma ödeneği uygulamasını uzattık"

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: