İslam Kalkınma Bankası ile 370 milyon dolarlık iki anlaşma imzalandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Burada İslam Kalkınma Bankası ile depremden etkilenen ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına ve demir yolu altyapısının modernizasyonuna yönelik toplam 370 milyon dolar tutarında iki anlaşma imzalandı.

"İHRACATÇILARA VE DEMİR YOLU ALTYAPISINA 370 MİLYON DOLAR"

Bakan Şimşek, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, 2024-26 döneminde İslam Kalkınma Bankası Grubu ile 6,3 milyar dolarlık finansman çerçevesindeki iş birliğinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Muhammad Al Jasser ile Bakanlığımızda bir araya geldik.



Depremden etkilenen ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına ve demir yolu altyapımızın modernizasyonuna yönelik toplam 370 milyon dolar tutarında iki anlaşma imzaladık.

"2024-2026 DÖNEMİNDE 6,3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN"