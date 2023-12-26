İşlem hacimleri düştü! Küresel piyasalar Noel tatilinde Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle tatiller yaşanırken, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor.

AA

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatı

Geçen haftayı 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 62 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlar, yeni günde sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa borsaları tatilde

Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya pay piyasaları karışık seyirde

Asya pay piyasalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, analistler, piyasalarda likiditenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Borsa İstanbul'da değer kaybı yaşandı

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,87 değer kaybıyla 7.264,87 puandan tamamladı.

Dolar/TL, 29,3070

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 29,1550'den günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,3070 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı

16.30 ABD, kasım ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)