İşletmeler ara eleman bulmakta zorluk çekiyor

Ülkemizde genç nüfusta işsizlik rakamları koronavirüs salgınının da etkisi ile yüksek seyrederken, bir yandan da işletmeler ara elaman bulma sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) ARGE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, meslek liseleri hayati önem taşıdığını belirterek, üretim yapan işletmelerin ve sanayicinin ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti.

"ÜRETİM YAPAN İŞLETME VE SANAYİCİLER SIKINTILI"

Kırçın, işletmelerin ise eleman bulmakta zorluk çektiğini ifade ederek, "Üretim yapan işletmelerimiz ve sanayicimiz ara eleman bulma noktasında büyük sıkıntı yaşamaktadır. ‘Ne iş olsa yaparım’ sözü gerçek değil. İş başvurusu yapan insanlarımızın çoğunun söylediği bu söylem gerçeği yansıtmamaktadır. İş beğenmezlik veya maaş yetersizliği ara eleman açığını büyük ölçülere taşımış, bazı sanayi sektörlerinin durma noktasına kadar gelmesini sağlamıştır. Ara eleman sıkıntısı sanayimizin büyümesini engellemiş, sanayicimizin bu konuda çekingen bir tavır almasını sağlamıştır." dedi.

"REEL SEKTÖR DERS PROGRAMLARINI BELİRLENMESİNDE ROL OYNAMALI"

Meslek liselerinin ara elaman açığını kapatmak için mezun sayısı olarak yetersiz kaldığını aktaran Kırçın, "Meslek liselerinin ve üniversitelerin ders programlarının belirlenmesinde reel sektörün de söz sahibi olması ve ihtiyaç odaklı sistem oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda çalışmaların bir an evvel başlatılması, geçirdiğimiz şu zor günlerde önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu yöndeki çalışmaların ülke genelindeki işsizliğe olumlu etkileri gözle görülür şekilde olacaktır." dedi.