İşletmelerin hazırladığı sürdürülebilirlik raporları denetlenecek

AA & Ensonhaber

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan "Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre işletmelere yönelik sürdürülebilirlik denetimi ile bu alanda faaliyette bulunacak bağımsız denetime ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

SONUÇLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

İnceleme ve denetim faaliyetleri, Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme ve denetim planı kapsamında yürütülecek. İnceleme sonuçları, her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanacak.

DENETİMLERDE TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI UYGULANACAK

İşletmelere yönelik Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygunluğu konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, Türkiye Denetim Standartları uygulanarak sürdürülebilirlik denetimi yapılacak.

Bu kapsamda, bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca hazırladığı açıklamaları içeren sürdürülebilirlik raporu hazırlanacak.

DENETİM KANITLARLA RAPORLANACAK

Denetimin konusu hakkında ilgili standartlar çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanacak, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulacak ve görüşler raporlanacak.

Sürdürülebilirlik denetiminde, önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınacak.

DENETİMLERİ KENDİ ALANINDA UZMANLAR YAPACAK

Sürdürülebilirlik denetimi, denetim kuruluşları tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu konuda görev alacak denetçilerin, işletmenin bağımsız denetim faaliyetini üstlenebilmek için gerekli alanlarda yetkili olması zorunlu olacak.

Kurum, sürdürülebilirlik denetim faaliyetlerini, seçilmiş denetim dosyaları, diğer bilgi, bildirim ve belgeler çerçevesinde inceleyecek ve denetleyecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI KAPSAMINDA BELGELEMENİN KURALLARI UYGULANIYOR

Sürdürüleilirlik kuralları turizm işletmeleri için uygulamada. Türkiye'de sürdürülebilir turizm çalışmaları konusunda uzman Barbaros Özdemir, Ensonhaber'e 2023 yılı itibariyle yürürlüğe giren Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 2024 yılı sonunda 1. Aşama Belge'sini almayan tüm konaklama tesislerine 32 bin 476 TL idari para cezalarının kesilmeye başlandığını belirtti.

"BELGELEMEDE SON GÜN KURALINA UYULMALI"

Belgelemede danışmarlık yürüten firmaların hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kurallara tam uymaları konusunda işletmeleri bilgilendirmesinin yararı üzerinde duran Özdemir, "Geldiğimiz noktada Aralık 2023 son tarihine kadar başvuruları kabul edildiği, sözleşmeleri yapıldığı ve ödemeleri tahsil edildiği halde ocak ve hatta Şubat 2024 aylarında denetime gidilen tüm konaklama tesisleri ceza yedi." şeklinde bilgi verdi.