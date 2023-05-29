İSO: Artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı

AA

Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alarak seçimi kazandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından bir tebrik mesajı yayınladı.

Bahçıvan, Türk milletinin demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla, 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkeyi 5 yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Bahçıvan'ın mesajı şöyle:

Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti.